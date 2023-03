Vasta notorietà - Cruciverba

Con il termine baby boomer (dall'inglese "appartenente al boom demografico dei bebè") viene comunemente indicata una persona, di sesso sia maschile che femminile, nata in Nord America o in Europa tra il 1946 e il 1964, ovvero durante il periodo dell'esplosione demografica (boom) avvenuta in quegli anni, noto con il termine inglese di baby boom, che proseguì parallelo al boom economico registrato in questi Paesi nel secondo dopoguerra.

Il K-pop, un genere musicale nato in Corea del Sud, ha conosciuto nel corso degli anni un ampio successo all'estero, grazie anche all'avvento delle reti sociali.