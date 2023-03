Fa le vasche per tenersi in forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa le vasche per tenersi in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NUOTATORE

Soluzione e Curiosità per: Fa le vasche per tenersi in forma Il nuoto è un'attività individuale che permette il galleggiamento e il moto del proprio corpo nell'acqua. Il nuoto coinvolge quasi tutti i muscoli del corpo. Oltre a essere uno sport olimpico è un'attività ricreativa. La storia del nuoto trova le sue origini sin dall'antichità, oltre 7 000 anni fa, come testimonia il rinvenimento di pitture rupestri rappresentanti uomini nell'atto del nuoto risalenti all'Età della pietra. È inserito nel programma olimpico fin dai Giochi della I Olimpiade. Il nuoto può essere praticato, a livello agonistico, comportando molti sacrifici per chi lo pratica a questo livello. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

