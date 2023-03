Si usa per radersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per radersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAMETTA

Soluzione e Curiosità per: Si usa per radersi Il petrolato, o vaselina o gel di petrolio, è una gelatina ottenuta dal petrolio per raffinazione. Essendo il componente a più alta temperatura di ebollizione, durante la distillazione del petrolio rimane dopo la totale evaporazione dell'olio. I rasoi di sicurezza sono rasoi progettati per proteggere il più possibile la pelle da possibili tagli o irritazioni dovuti alle lame. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

