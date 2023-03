Uno... spicchio della botte - Cruciverba

Sulmona (Sulmóne in abruzzese, Solmona fino al 1902) è un comune italiano di 22 212 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Situata nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del Parco nazionale della Maiella, Sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti. Inoltre è sede vescovile dell'omonima diocesi Sulmona-Valva.

Toei Animation ( Toei Animeshon Kabushiki-gaisha) è uno studio di animazione giapponese, di proprietà della Toei Company. Fondato nel 1948 come Nihon Doga Eiga (), nel 1952 la compagnia ha cambiato nome in Nichido Eiga (), per poi essere rilevata da Toei nel 1956 e acquisire la denominazione Toei Doga ( Toei Doga Kabushiki-gaisha), mantenuta fino al 1998. Ha prodotto numerose serie, tra cui Sally la maga, L'Uomo Tigre, Mazinga Z, Capitan Harlock, Galaxy Express 999, Dr. Slump, Dragon Ball, I Cavalieri dello zodiaco, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon, One Piece e le serie delle Pretty Cure.