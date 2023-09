Unità usata in informatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità usata in informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIT

Significato/Curiosita : Unita usata in informatica

Segnali digitali, usata soprattutto per calcolare la velocità di un dato download. al giorno d'oggi, il gbit/s è una unità di misura molto usata, insieme al... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bit (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento informatica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

