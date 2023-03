Una sbornia da innamorati - Cruciverba

C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) è un film del 2019 scritto, diretto e co-prodotto da Quentin Tarantino.

Cotta – paramento liturgico

– paramento liturgico Cotta di maglia – tipo di armatura

– tipo di armatura Cotta – termine con cui si indica un innamoramento o un'infatuazione improvvisa e di intensità variabile; si riferisce solitamente all'infanzia e all'adolescenza.

Personaggi dell'antica Roma

Cotta – cognomen romano della gens Aurelia e della gens Aurunculeia: Aurelia Cotta – madre di Giulio Cesare Gaio Aurelio Cotta – politico e oratore Lucio Aurelio Cotta – console nel 144 a.C. Lucio Aurelio Cotta – console nel 119 a.C. Lucio Aurelio Cotta – console nel 65 a.C. Lucio Aurunculeio Cotta – generale Marco Aurelio Cotta – politico e militare

– cognomen romano della gens Aurelia e della gens Aurunculeia:

Persone

Arderico Cotta – arcivescovo cattolico italiano

– arcivescovo cattolico italiano Elena Cotta – attrice italiana

– attrice italiana Erlembaldo Cotta – militare, politico e santo italiano

– militare, politico e santo italiano Giovanni Battista Cotta – sacerdote e scrittore italiano

– sacerdote e scrittore italiano Giovanni Cotta – scrittore e umanista italiano

– scrittore e umanista italiano Giuseppe Cotta – banchiere e politico italiano

– banchiere e politico italiano Landolfo Cotta – chierico italiano

– chierico italiano Pomponio Cotta – vescovo cattolico italiano

– vescovo cattolico italiano Sergio Cotta – filosofo italiano

– filosofo italiano Johann Friedrich Cotta (1764-1832) – editore e politico tedesco

(1764-1832) – editore e politico tedesco Johann Friedrich Cotta (1701-1779) – teologo tedesco

(1701-1779) – teologo tedesco Christoph Friedrich Cotta (1758-1838) – giurista e giacobino tedesco, naturalizzato francese

