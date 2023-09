Una riflessione sonora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una riflessione sonora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : Una riflessione sonora

Rispetto alla lunghezza dell'onda sonora, le leggi delle riflessione sonora sono simili a quelle della riflessione ottica. si consideri l'incidenza sulla... Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una riflessione sonora : riflessione; sonora; Un periodo di riflessione appartata; Effetto di riflessione ; È posta non per risolvere un dilemma, ma per suscitare una riflessione ; La riflessione dell opportunista; Occasione di riflessione ; Apre una scala sonora ; Offesa che disonora ; Lo scapestrato che disonora la famiglia; Il Michael Oscar per la colonna sonora del film Up; Unità di misura dell intensità sonora ; Una sonora risata in chat;

Cerca altre Definizioni