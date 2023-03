Una presa per chiavette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una presa per chiavette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USB

Soluzione e Curiosità per: Una presa per chiavette Il cambio (o cambio di velocità) è un componente meccanico che ha la funzione di modificare la caratteristica della coppia motrice di un motore, similmente ad un riduttore di velocità. Inoltre permette di selezionare di volta in volta un rapporto di trasmissione differente, a seconda della gamma di cui il cambio è dotato. USB (acronimo di Universal Serial Bus, pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/jun'v()s 'si bs/) è uno standard industriale di comunicazione seriale, utilizzato sotto forma di cavo, per la comunicazione e/o l'alimentazione di periferiche per computer o qualsiasi altro dispositivo previsto a tale scopo, per esempio tablet, fotocamere, smartphone, ecc. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

