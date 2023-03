Una porta di sicurezza che si apre a spinta - Cruciverba

La chiave è un oggetto in grado di bloccare o sbloccare la relativa serratura. Esistono diversi tipi di chiavi, quindi di serrature, con differenti livelli di sicurezza a seconda della protezione di cui si necessita.

Una panic room (in italiano stanza antipanico o camera antipanico) è una stanza fortificata che viene installata in una residenza o azienda per fornire un riparo sicuro o un nascondiglio per gli abitanti in caso di irruzione, invasione domestica, tornado, attacco terroristico o diversa minaccia. Le camere sicure di solito contengono apparecchiature di comunicazione, in modo che sia possibile contattare le autorità di sicurezza dall'interno.