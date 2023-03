Una pietra porosa - Cruciverba

Il poros (in greco p, in latino porus) è una pietra calcarea sedimentaria, porosa e tenera, utilizzata nell'antica Grecia, in architettura e scultura arcaica. Spesso era rivestita con stucco, per motivi di estetica e di protezione dalle'erosione degli agenti atmosferici.

La pomice è una roccia magmatica, leggerissima a causa dell'elevatissima porosità.