Una nota località turistica della Val d Aosta - Cruciverba

Courmayeur (pron. fr. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kumajœ/, Croméyeui in arpitano valdostano) è un comune italiano di 2 733 abitanti dell'alta Valdigne, in Valle d'Aosta: rinomata località turistica invernale ed estiva delle Alpi, sul suo territorio comunale si trova la montagna più alta d'Italia e dell'Europa centrale, il Monte Bianco, in comune con il limitrofo territorio francese di Chamonix.

La Thuile (pron. fr. AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[la til], La Tchoueuille in patois valdostano) è un comune italiano di 829 abitanti situato nel vallone di La Thuile, valle laterale della Valle d'Aosta.