Una frittata ripiegata - Cruciverba

L'omelette (termine francese, raramente adattato in omeletta) è un piatto a base di uova rapidamente cotte con burro o olio in una padella. Talvolta, per ottenere una consistenza soffice dell'omelette, vengono impiegati solo gli albumi delle uova, sbattuti con una piccola quantità di latte (oppure anche con dell'acqua). In questo modo vengono rimossi il grasso e il colesterolo del tuorlo.