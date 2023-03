Una credit nel portafoglio - Cruciverba

Un portafoglio digitale (a volte anche portafoglio elettronico) è un programma o un servizio web che permette agli utenti di memorizzare e controllare in maniera centralizzata le proprie informazioni personali inerenti agli acquisti online, come login, password, indirizzi di spedizione e dettagli dei propri strumenti di pagamento come carte di credito o altri servizi di pagamento collegati a strumenti o conti bancari o di moneta elettronica. Un portafoglio elettronico fornisce ...

Giochi

Card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili

Persone

Andrew Card – politico statunitense

David Card – economista canadese

Frank Card – cestista statunitense

Michael Card – cantautore statunitense

– cantautore statunitense Orson Scott Card – scrittore statunitense

