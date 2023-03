Una città disneyana - Cruciverba

Guido Martina (Carmagnola, 9 febbraio 1906 – Roma, 6 maggio 1991) è stato un fumettista italiano, primo e fra i principali autori di storie a fumetti Disney del secondo dopoguerra, arrivando a scriverne oltre un migliaio, e capostipite della scuola Disney italiana. Ideò le Parodie Disney con celebri storie come L'inferno di Topolino e molte altre entrate nella storia del fumetto italiano e creò celebri personaggi come Paperinik e, esterni alla Disney, Pecos Bill, che divenne ...

Paperopoli (in inglese Duckburg, nelle prime edizioni italiane era chiamata Paperinopoli o Paperlandia) è, insieme a Topolinia, una delle due immaginarie città in cui sono ambientate le storie a fumetti della Disney. Venne ideata da Carl Barks ed esordì sulla rivista Walt Disney's Comics and Stories nella storia del 1944 Paperino equilibrista.