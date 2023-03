Trento - Cruciverba

Trento ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'trnto/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'trento/, ; Trènt in dialetto trentino, Trént in dialetto roveretano, Trënt in ladino, Tria in cimbro, Trea't in mocheno, Trient in tedesco) è un comune italiano di 117 914 abitanti, capoluogo della provincia ...

Codici

TN – codice vettore IATA di Air Tahiti Nui

TN – codice FIPS 10-4 di Tonga

TN – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tswana

TN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Tunisia

TN – codice ISO 3166-2:IN di Tamil Nadu (India)

TN – codice ISO 3166-2:IT della provincia autonoma di Trento (Italia)

TN – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Tagiura e al-Nawahi al-Arba (Libia)

TN – codice ISO 3166-2:US del Tennessee (Stati Uniti)

Informatica

.tn – dominio di primo livello della Tunisia

Termini scientifici

TN – twisted nematic , famiglia di pannelli a cristalli liquidi di tipo TFT

, famiglia di pannelli a cristalli liquidi di tipo TFT TN – Trasposone (quando immediatamente seguita da un numero), una sequenza di DNA che può cambiare posizione

Altro