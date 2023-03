Trascurabili dettagli - Cruciverba

Per "metodo storico-critico" si intende l'insieme di principi e criteri, propri della filologia e dell'esegesi che si adopera per risalire all'originale forma e significato di un testo (esempio, biblico) che, eventualmente, si presenti nei diversi manoscritti in forme non uguali. Esso si appella a diverse scienze e spesso richiede la collaborazione di esperti di diverse discipline.

Mike Inez, all'anagrafe Michael Allen Ines (San Fernando, 14 maggio 1966), è un bassista statunitense, noto soprattutto per essere l'attuale bassista degli Alice in Chains, il secondo, dopo aver rimpiazzato l'uscente Mike Starr nel 1993, nel pieno del Dirt Tour.