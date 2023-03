Tra Saturno e Nettuno - Cruciverba

L'Aquario (), anche Acquario, è l'undicesimo dei 12 segni zodiacali dell'astrologia occidentale, situato tra Capricorno e Pesci.

Urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, il terzo per diametro e il quarto per massa. Il suo simbolo astronomico Unicode è U+26E2 (; occasionalmente , stilizzazione della lettera H iniziale di William Herschel). Porta il nome del dio greco del cielo Urano (a in greco antico), padre di Crono (Saturno), a sua volta padre di Zeus (Giove).