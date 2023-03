_ Ten, nei cartoni animati - Cruciverba

Nick Carter è un personaggio immaginario dei cartoni animati e dei fumetti creato da Bonvi e da Guido De Maria per la trasmissione televisiva Gulp! Fumetti in TV nel 1972 che raggiunse un notevole successo negli Anni Settanta tanto da divenire il personaggio principale del programma che continuò con diverse edizioni fino al 1981. Il successo conseguito in televisione portò Bonvi a chiedere il permesso all'altro autore, Guido De Maria, di realizzare un'opera interamente a ...

Cinema e televisione

Ben – film di Phil Karlson del 1972

Ben – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri

Ben Jäger – personaggio di Squadra Speciale Cobra 11

Ben Petersen – personaggio di La strada per la felicità

Città

Ben, città dell'Iran in provincia di Shahr-e Kord.

Codici

BEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bengasi-Benina (Libia)

ben – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bengalese

BEN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Benin

Musica

Ben – canzone tratta dalla colonna sonora di Ben , musica di Walter Scharf, testo di Don Black, interpretata da Michael Jackson

Ben – canzone tratta dalla colonna sonora di Ben, musica di Walter Scharf, testo di Don Black, interpretata da Michael Jackson
Ben – album discografico di Michael Jackson del 1972

Ben – cantante sudcoreana

Onomastica

Ben – nome proprio di persona maschile

Ben – nome proprio di persona maschile
Ben – indica il padre (figlio di), nelle lingue semitiche (arabo e ebraico)

Ben – gruppo musicale prog inglese

Altro