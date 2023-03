Tali sono i più grossi cavi della teleferica - Cruciverba

Il muro portante è l'elemento strutturale di un edificio costruito con il sistema dei setti portanti. Si differenzia dal tramezzo, elemento divisorio interno e non portante, e dalla tamponatura, elemento che divide l'interno dall'esterno e che non porta peso. Fino all'avvento della tecnologia del cemento armato ed in genere del tipo strutturale a telaio, tutte le murature si potevano considerare portanti.