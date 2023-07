Lo suonava Ravi Shankar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo suonava Ravi Shankar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SITAR

Significato/Curiosita : Lo suonava ravi shankar

Sia nei beatles, sia nel lavoro solista. assieme al musicista indiano ravi shankar organizzò, nell'agosto 1971, il celebre the concert for bangladesh, primo... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il sitar è uno strumento musicale a corde dell'india settentrionale; è lo strumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

