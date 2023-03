Sugo per tagliatelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sugo per tagliatelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAGU

Soluzione e Curiosità per: Sugo per tagliatelle La salama da sugo, o anche salamina da sugo, è un salume particolare di carni di maiale tipico della provincia di Ferrara da consumare dopo cottura. Le vengono riconosciuti i marchi IGP e DOP. Il ragù è un condimento a base di carne a pezzi o macinata, cotta per molte ore a fuoco basso, con odori variabili a seconda della variante locale, e solitamente con l'aggiunta di pomodoro. I ragù più diffusi in Italia sono il ragù bolognese e quello napoletano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

