Spara palloni in rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spara palloni in rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CANNONIERE

Soluzione e Curiosità per: Spara palloni in rete Il Paris Saint-Germain Football Club (pronuncia francese: /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">pai s~ m~/), meglio conosciuto come Paris Saint-Germain o più semplicemente PSG, è una società calcistica francese con sede a Parigi. Milita in Ligue 1, massima serie del campionato francese di calcio. Cannoniere – aereo da caccia munito di cannoni

– aereo da caccia munito di cannoni Cannoniere – forma plurale di cannoniera, un'imbarcazione dotata di bocche da fuoco

– forma plurale di cannoniera, un'imbarcazione dotata di bocche da fuoco Cannoniere – negli sport di squadra, attaccante che realizza molti gol (per esempio, nella pallanuoto e nel calcio): si veda anche cannoniere Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Spara palloni in rete : spara; palloni; rete; Fa sparare nuovamente lo starter spara sempre in aria Vanno in riserva a sparare Vanno a sparare in riserva Lo sport invernale in cui si spara... con gli sci L aria dei palloni gonfiati Il Messi che ha vinto ben sette palloni d Oro Il Messi vincitore di più palloni d oro Lo sono i palloni per il rugby Sono... palloni gonfiati Parete trasparente La rete nel tennis La Jacob interprete di Tre colori - Film rosso Una rete TV di cartoon Entra in rete con la password Cerca altre Definizioni