L SOS in aeronautica - Cruciverba

La United States Air Force (abbreviazioni comunemente utilizzate: U.S. Air Force, US Air Force, Air Force, USAF) è l'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America, parte integrante delle forze armate degli Stati Uniti d'America. Rappresenta la branca dell'amministrazione militare statunitense che si occupa di guerra aerea e guerra cibernetica. L'USAF è uno degli otto "servizi in uniforme" (uniformed services) ed è nata come forza armata separata e ...

Mayday () è un segnale utilizzato in radiofonia, da parte di un'imbarcazione o di un velivolo, per indicare un'immediata necessità e richiesta di aiuto. Il segnale internazionale di richiesta d'aiuto consiste nell'enunciazione della parola mayday per tre volte. L'origine del termine è da riscontrarsi nell'espressione francese «venez m'aider!» ("venite ad aiutarmi").