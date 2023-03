Sorvegliante... della Natura - Cruciverba

La massoneria è un'associazione su base iniziatica, esoterica e di fratellanza, diffusa in molti Stati del mondo, le cui origini sono da rintracciarsi in epoca moderna in Europa, in Inghilterra, precisamente a Londra il 25 giugno 1717 come unione di associazioni basate su di un ordinamento democratico, dette "logge".

Cruis'n USA è un videogioco corridore arcade originariamente messo in commercio nel 1994. Fu sviluppato da Midway Games, pubblicato e distribuito da Nintendo. È il primo gioco della serie Cruis'n e si svolge negli Stati Uniti, una gara (chiamata Cruis'n USA, ovvero Crociera negli USA) da costa a costa, a partire da San Francisco fino a Washington D.C.