Sono vicine in Marocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Marocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OC

Soluzione e Curiosità per: Sono vicine in Marocco Il Marocco ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ma'ko] ), ufficialmente Regno del Marocco (in arabo: , al-Mamlaka al-Maghribiyya, ovvero "Regno maghrebino"; in berbero: , Tageldit n Lmerib), è uno Stato dell'Africa settentrionale, situato all'estremità più occidentale della regione del mondo arabo, denominata ... Il gas OC (da oleoresin capsicum), conosciuto anche come Oleoresium Capsicum, è una particolare sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie del principio attivo, cioè la capsaicina. Viene utilizzato principalmente negli spray al peperoncino per difesa personale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

