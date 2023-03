Sono uguali in scansione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali in scansione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SN

Soluzione e Curiosità per: Sono uguali in scansione La scansione interlacciata, o interlacciamento, era un sistema di scansione di immagini video che prevedeva la divisione delle linee di scansione in due parti, dette campi o semiquadri, suddivisi in linee pari e dispari. Questa tecnica permetteva all'occhio umano di percepire una qualità di visualizzazione migliore senza bisogno di aumentare la larghezza di banda della trasmissione. Sigle Schweizerische Norm

Serial Number – numero di serie

– numero di serie Sistema nervoso

Socialismo Nazionale

Substantia nigra

Supernova

Standards Norway Chimica Sn – simbolo chimico dello stagno Codici SN – codice vettore IATA di SN Brussels Airlines

SN – codice FIPS 10-4 di Singapore

sn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua shona

SN – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Senegal

SN – codice ISO 3166-2:CV di São Nicolau (Capo Verde)

SN – codice ISO 3166-2:DE della Sassonia (Germania)

SN – codice ISO 3166-2:HU di Sopron (Ungheria)

SN – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Meridionale (Indonesia)

SN – codice ISO 3166-2:MD della Transnistria (Moldavia)

SN – codice ISO 3166-2:YE del Governatorato di Sana'a (Yemen) Etichettatura tessile SN – sigla della denominazione della fibra di sunn, crotolaria pincea Informatica .sn – dominio di primo livello del Senegal Linguistica SN – abbreviazione di Sintagma Nominale Altro SN – Abbreviazione (dal latino sinister ) di sinistra

) di sinistra SN – targa automobilistica di Schwerin (Germania)

SN – targa automobilistica di Spišská Nová Ves (Slovacchia)

s.n. – Negli indirizzi "senza numero" Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Sn» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

