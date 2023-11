La definizione e la soluzione di: Sono uguali nel sistema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SS

Significato/Curiosita : Sono uguali nel sistema

Ebbene, nel sistema trifase questi tre generatori sono sincronizzati e sfasati di 120°. se anche le tre correnti dei generatori sono uguali in modulo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

