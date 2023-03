Sono in mezzo alla stoppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in mezzo alla stoppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OP

Soluzione e Curiosità per: Sono in mezzo alla stoppa La tabella dei giochi proibiti nei locali pubblici italiani è un elenco dei giochi d'azzardo che secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 110 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Deve essere obbligatoriamente esposta nei locali pubblici e nei circoli privati. Sigle Ordinamento penitenziario apparato normativo del sistema carcerario italiano

apparato normativo del sistema carcerario italiano One Piece – manga ed anime di Eiichiro Oda

– manga ed anime di Eiichiro Oda Opere pubbliche

Ordine pubblico

OverPowered – eccessivamente potenziato

Original Poster – colui che ha incominciato un thread Codici OP – codice vettore IATA di Chalk's Ocean Airways

OP – codice ISO 3166-2:CF di Ouham-Pendé (Repubblica Centrafricana)

OP – codice ISO 3166-2:PL del voivodato di Opole (Polonia) Religione O.P. – Ordo Praedicatorum

O.P. – Domenicane della Santissima Trinità

O.P. – Domenicane di Santa Caterina da Siena

O.P. – Monache domenicane

O.P. – Religiose Domenicane di Santa Caterina da Siena

O.P. – Suore di carità domenicane della Presentazione della Santa Vergine

O.P. – Suore di San Domenico

O.P. – Suore Domenicane della Congregazione della Regina del Santo Rosario, di Mission San Jose

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Caterina da Siena, di Oakford

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Caterina da Siena, di Racine

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Caterina de' Ricci

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Cecilia

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Nostra Signora del Sacro Cuore

O.P. – Suore domenicane della Congregazione del Santo Rosario (di Adrian)

O.P. – Suore domenicane della Congregazione del Santo Rosario (di Sinsinawa)

O.P. – Suore domenicane della Congregazione inglese di Santa Caterina da Siena (di Stone)

O.P. – Suore domenicane della speranza

O.P. – Suore domenicane di Betania

O.P. – Suore domenicane di Nostra Signora del Rosario e Santa Caterina da Siena

O.P. – Suore domenicane di Santa Caterina da Siena

O.P. – Suore domenicane di Santa Maria dell'Arco

O.P. – Suore domenicane missionarie del Sacro Cuore di Gesù

O.P. – Suore missionarie di San Domenico Editoria Osservatore Politico – agenzia di stampa e rivista italiana fondata da Carmine Pecorelli

– agenzia di stampa e rivista italiana fondata da Carmine Pecorelli OP – abbreviazione con cui veniva chiamato il bimestrale di musica di Los Angeles OPtion , poi divenuto Option

– abbreviazione con cui veniva chiamato il bimestrale di musica di Los Angeles , poi divenuto OP Magazine – fanzine con sede ad Olympia Altro OP – targa automobilistica di Oberpullendorf (Austria)

OP – targa automobilistica di Orestiada (Grecia)

OP – vecchia targa automobilistica di Opava (Repubblica Ceca)

Op. – album di Ryoji Ikeda del 2002

– album di Ryoji Ikeda del 2002 Op – film di Mario Bava Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «op» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

