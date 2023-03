Sono lenti... senza lei - Cruciverba

Le lenti a contatto (anche abbreviate Lac o LC) sono dispositivi medici (DM) a forma di piccola calotta trasparente, che vengono applicati sulla superficie oculare indicate per la correzione della maggior parte dei difetti di rifrazione o ametropie (miopia, ipermetropia, astigmatismo). Specifiche lenti a contatto sono in grado di correggere sia l'ametropia sia la presbiopia. Le lenti a contatto permettono di compensare alcuni anomalie refrattive che non sono compensabili con occhiali ...

Sigle

Near Threatened – quasi a rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie

– quasi a rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie Net Tonnage – stazza netta

– stazza netta Nose tackle – posizione del football americano

– posizione del football americano Nuovo Testamento

Codici

NT – codice vettore IATA di Binter Canarias

NT – codice FIPS 10-4 delle Antille Olandesi

NT – codice ISO 3166-2:AU del Territorio del Nord (Australia)

NT – codice ISO 3166-2:CA dei Territori del Nord-Ovest (Canada)

NT – codice ISO 3166-2:ID di Nusa Tenggara Timur (Indonesia)

NT – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Neam (Romania)

Informatica

Nortel (ex Northern Telecom)

(ex Northern Telecom) Windows NT – sistema operativo della Microsoft

Altro