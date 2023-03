La società italiana del treno Italo sigla - Cruciverba

TAV S.p.A. (sigla di Treno Alta Velocità S.p.A.) è stata una società del gruppo Ferrovie dello Stato controllata interamente da Rete Ferroviaria Italiana e costituita appositamente per la pianificazione, la progettazione e realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità-alta capacità (AV-AC) passanti per le direttrici italiane più importanti e trafficate (per quasi 870 chilometri complessivi sugli oltre 1.250 chilometri dell'intero progetto AV-AC di RFI).

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) è un'impresa ferroviaria italiana privata che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità.