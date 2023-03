Il signore veneziano - Cruciverba

Il Patriziato veneziano costituiva uno dei tre corpi sociali in cui era suddivisa la società della Repubblica di Venezia, assieme ai cittadini e ai foresti (forestieri). Patrizio era il titolo nobiliare spettante ai membri dell'aristocrazia al governo della città di Venezia e della Serenissima. Il titolo era abbreviato, davanti al nome, dalla sigla N.H. (Nobil Homo), assieme alla variante N.D. (Nobildonna).

Sior Todero brontolon o sia Il vecchio fastidioso, comunemente nota come Sior Todero brontolon, è un'opera teatrale in prosa in lingua veneta in 3 atti di Carlo Goldoni, composta nel 1761 e messa in scena per la prima volta il 6 gennaio del 1762 nel Teatro San Luca di Venezia. Visto il successo, fu replicata per dieci sere consecutive e quindi ripresa nei mesi di febbraio e di ottobre dello stesso anno.