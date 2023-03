Sigla di Imperia - Cruciverba

Le sigle automobilistiche italiane sono codici di due lettere che identificano le province (o città metropolitane) nelle targhe d'immatricolazione dell'Italia. L'uso della sigla automobilistica, introdotto nel 1927, si è poi diffuso anche in altri settori (soprattutto quello postale, ma poi anche nell'ambito anagrafico e fiscale) per rappresentare la provincia, ad esempio per accompagnare tra parentesi i nomi delle località e specificarne la collocazione geografica. Di solito la sigla ...

Sigle

Inoffizieller Mitarbeiter – collaboratore non ufficiale della Stasi

Instant messaging – sistema di messaggistica istantanea

– sistema di messaggistica istantanea International Master – maestro internazionale, titolo scacchistico

Intramuscolare – metodo parenterale di somministrazione farmaci

– metodo parenterale di somministrazione farmaci Iron Maiden – gruppo musicale britannico

– gruppo musicale britannico Im Chang-kyun – Lead rapper nel gruppo musicale Monsta X

Codici

IM – codice vettore IATA di Menajet

IM – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Isola di Man

IM – codice ISO 3166-2:GE di Imereti (Georgia)

IM – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Imperia (Italia)

IM – codice ISO 3166-2:NG di Imo (Nigeria)

Informatica

.im – dominio di primo livello dell'isola di Man

Medicina

i.m. (o IM) – acronimo di intramuscolare

Musica

IM – etichetta discografica italiana

– etichetta discografica italiana I.M – singolo di Michael Ben David del 2022

Religione

I.M. – suore di Santa Marcellina (Marcelline)

Matematica

Immagine – particolare insieme riferito ad una funzione.

Altro