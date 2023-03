Servivano per i sacrifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servivano per i sacrifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARE

Soluzione e Curiosità per: Servivano per i sacrifici I sacrifici umani erano un aspetto importante della cultura e della religione azteca, nonostante le proporzioni di questa pratica siano tuttora in discussione tra gli studiosi. Gli spagnoli che per primi ebbero contatti con gli Aztechi dicono chiaramente nei propri scritti che il sacrificio umano era largamente praticato in tutta la Mesoamerica. Ad esempio, l'opera di Bernal Díaz del Castillo intitolata Historia verdadera de la conquista de la Nueva España comprende testimonianze ... Geografia Are – comune della contea di Pärnumaa (Estonia)

Geografia Are – comune della contea di Pärnumaa (Estonia)
Åre – comune della contea di Jämtland (Svezia) Sigle Association of Railway Executives – consorzio ferroviario nordamericano, dal 12 ottobre 1934 è diventato Association of American Railroads (AAR)

Arab Republic of Egypt – Repubblica Araba d'Egitto, comunemente nota come Egitto Codici ARE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arecibo, Arecibo, Porto Rico
ARE – codice ISO 3166-1 alpha-3 per gli Emirati Arabi Uniti

Mitologia Are – figura della mitologia greca, padre di Otrera Persone Antonio Luigi Are – politico e avvocato italiano

Diego Are – filosofo, scrittore e insegnante italiano

Giuseppe Are – storico italiano

