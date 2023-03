Serve per sgrossare il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per sgrossare il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASCIA

Soluzione e Curiosità per: Serve per sgrossare il legno Lo scalpello è un utensile che serve per asportare parti di materiale in forma di schegge. L'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno, con la lama perpendicolare al manico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

