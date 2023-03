Serve per cucire il cuoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per cucire il cuoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LESINA

Soluzione e Curiosità per: Serve per cucire il cuoio L'occhiello (o asola) è l'apertura in cui si infila il bottone per ottenere la chiusura di un abito. Lesina è un comune italiano di 6 229 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. Fa parte del parco nazionale del Gargano. Il paese dà il nome al lago di Lesina. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

