Le separa la F - Cruciverba

Codici

EG – codice vettore IATA di Japan Asia Airways

– codice vettore IATA di Japan Asia Airways EG – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Egitto

– codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Egitto EG – codice ISO 3166-2:HU di Eger (Ungheria)

Geografia

Eg – città della provincia di Bamian (Afghanistan)

Informatica

.eg – dominio di primo livello dell'Egitto

Musica

E.G. Records – casa discografica

Scacchi

EG – rivista in lingua inglese sugli studi di scacchi

Unità di misura

Eg – simbolo dell'exagrammo, pari ad un trilione di grammi

Altro