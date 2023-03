Vi ha sede la Samsung - Cruciverba

Samsung (, ; pronuncia coreana: /sams gup/; stilizzato come SMSUNG) è un'azienda multinazionale sudcoreana fondata il 1º marzo 1938 da Lee Byung-chul a Taegu, nell'attuale Corea del Sud.

Seul (anche Seoul, e in coreano , SeoulLR, SoulMR (letteralmente: 'la capitale'), pronuncia coreana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/s.ul/, solitamente italianizzata in Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/se.'ul/), ufficialmente , Seoul TeukbyeolsiLR, Soul T'ukpyolshiMR (Città Speciale di Seoul), conosciuta anticamente come Gyeongseong, Hanyang, è la capitale della Corea del Sud. Situata nel nord-ovest del Paese, poco più a sud della zona demilitarizzata coreana, sul fiume Han, è il centro politico, culturale, sociale ed economico più importante dello Stato. Sede delle multinazionali che operano nel Paese, come capitale della Corea del Sud rappresenta una delle più forti economie mondiali ed è il simbolo visibile di quello che viene chiamato il "miracolo del fiume Han", riferito agli enormi progressi nel campo dell'economia sudcoreana negli ultimi decenni. Secondo i dati del servizio demografico ONU l'area urbana di Seul contava 10,3 milioni di abitanti nel 2018, occupando il ventiduesimo posto nella classifica delle città più popolose. Il tasso di fertilità a Seul è solo 0,69 bambini per donna nel 2019. Il declino del tasso di natalità è dovuto a un sistema economico che aumenta l'esclusione, una società sempre più solitaria e una mancanza di fiducia nel futuro. I dati cambiano notevolmente se si prendono in considerazione l'area metropolitana di Seul, tra cui il maggiore porto, Incheon, e il più grande centro residenziale, Seongnam, con i quali l'agglomerato urbano arriva fino a venticinque milioni di abitanti. L'alta densità abitativa le ha permesso di diventare una delle città più "cablate" dell'economia informatica globale. Il traffico intenso e l'inquinamento industriale hanno spinto il governo metropolitano a prendere severi provvedimenti di natura ecologica, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro lo smog e l'inquinamento idrico. A seguito di tali misure la situazione è migliorata, ma resta problematica.