La seconda consonante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seconda consonante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosita : La seconda consonante

Segno diacritico con una consonante a caso, la (/p/), la pronuncia (della vocale a sé stante e della consonante /p/ con la vocale) nell'alfabeto fonetico... Carbonia-iglesias ci – abbreviazione di cirro ci – 101 nel sistema di numerazione romano ci – simbolo del curie ci – forma di poesia lirica cinese ci – pronome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La seconda consonante : seconda; consonante; La seconda parte della partita di calcio; Venne distrutta dalla seconda bomba atomica; La seconda epoca geologica dell èra cenozoica; Ree per la seconda volta; La seconda desinenza verbale; La porzione di cielo tra l arcobaleno primario e quello seconda rio; Era senza consonante ; La quinta consonante ; La consonante in aria; consonante bilabiale; Si differenzia da Sofia per una consonante ; La consonante dell Ohio;

Cerca altre Definizioni