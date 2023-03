Scrive di storia - Cruciverba

Arquata Scrivia (Arquà in piemontese, Arquâ in ligure, Auquâ in dialetto locale) è un comune italiano di 6 334 abitanti della provincia di Alessandria in Piemonte, posto a metà strada tra Alessandria e Genova, al confine con la Liguria.

L'Annalista Saxo (anche noto come annalista sassone) è l'autore anonimo di un'importante cronaca imperiale, che si ritiene sia stata scritta verso la metà del XII secolo presso l'abbazia di Nienburg nel Ducato di Sassonia.