La definizione e la soluzione di: Il risultato a reti bianche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Il risultato a reti bianche

Mentre si salvarono per un soffio la sampdoria (grazie al pareggio a reti bianche sul campo del vicenza) e la fiorentina (grazie all'1-1 conquistato con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

