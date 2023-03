Rinomata stazione sciistica del Piemonte - Cruciverba

Limone Piemonte (Limon in occitano e in piemontese, pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[li'm]) è un comune italiano di 1 450 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. Vi transitano la Strada Statale 20 del Colle di Tenda e la ferrovia Cuneo-Ventimiglia. Proprio la presenza del treno ne fece una delle prime stazioni sciistiche delle Alpi, all'inizio del Novecento. Dal 1947 si trova sul confine ...

Sestriere (IPA: Questa √® una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ses'trjre/; √čl Sestrier in piemontese, Sestrieras o La Sestriera in occitano, Sestri√®res in francese) √® un comune italiano di 923 abitanti della citt√† metropolitana di Torino, in Piemonte. Con i suoi 2035¬†m s.l.m. √® il comune pi√Ļ alto d'Italia, riferendo l'altitudine all'altezza sul livello del mare della casa comunale.