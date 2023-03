È richiesta per certi gommoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È richiesta per certi gommoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PATENTE NAUTICA

Soluzione e Curiosità per: e richiesta per certi gommoni Il Softair (anche noto come Air Soft) è uno sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari. La patente nautica, in Italia, è un documento che abilita il cittadino al comando di unità da diporto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

