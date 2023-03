Raccolta Differenziata - Cruciverba

Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di smistamento dei rifiuti che prevede come primo passaggio una loro differenziazione da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive (es. vetro, carta, plastica, organico).

Sigle

Reader's Digest – rivista internazionale pubblicata in Italia con il nome di Selezione

– rivista internazionale pubblicata in Italia con il nome di Reddito dominicale

Regio decreto

Raccolta differenziata

Codici

RD – codice vettore IATA di Ryan International Air

Informatica

rd – comando MS-DOS per cancellare una directory

Altro