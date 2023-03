Questa... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Questa... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : STA

Soluzione e Curiosità per: Questa... in breve Breve – valore di una nota musicale.

– valore di una nota musicale. Breve – termine araldico.

– termine araldico. Breve apostolico – documento pontificio.

– documento pontificio. Breve – segno diacritico. Sigle Sportello Telematico dell'Automobilista – ufficio polifunzionale che esegue pratiche di più enti per documenti dei veicoli

– ufficio polifunzionale che esegue pratiche di più enti per documenti dei veicoli Sparse Tableau Analysis – tradotto solitamente in italiano con "Metodo della Tabella Sparsa"

– tradotto solitamente in italiano con "Metodo della Tabella Sparsa" STA – Strutture Trasporto Alto Adige – gestore dell'infrastruttura trasportistica della Provincia Autonoma di Bolzano Codici STA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stauning (Danimarca) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «STA» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

