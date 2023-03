È quello che si accende dei Fantastici Quattro - Cruciverba

Il sentiero dei nidi di ragno è il primo romanzo di Italo Calvino. Pubblicato nel 1947 da Einaudi, è ambientato in Liguria all'epoca della seconda guerra mondiale e della Resistenza partigiana.

La Torcia Umana (in inglese Human Torch), alter ego di Jonathan Lowell Spencer "Johnny" Storm, è un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato negli Stati Uniti dalla Marvel Comics; è uno dei componenti dei Fantastici Quattro. La prima apparizione del personaggio, come per tutti gli altri componenti del gruppo, fu in Fantastic Four n. 1 (novembre 1961).