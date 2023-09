Il pronome che ci comprende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pronome che ci comprende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NOI

Significato/Curiosita : Il pronome che ci comprende

Principale: pronome personale. i pronomi personali sono pronomi che rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta oppure... Noiri noi () – romanzo di evgenij zamjatin del 1924 noi (us) – romanzo di richard mason del 2004 noi – romanzo di walter veltroni del 2009 noi (us) –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

