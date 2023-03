È presto in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È presto in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOT

Soluzione e Curiosità per: e presto in Francia Pino Presti, pseudonimo di Giuseppe Prestipino Giarritta (Milano, 23 agosto 1943), è un bassista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, produttore discografico italiano. Codici TOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Totness (Suriname) Persone Ana Tot – ex cestista jugoslava Altro Tot. – abbreviazione di Totale

TOT – acronimo inglese che designa il fenomeno Punta della lingua. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

