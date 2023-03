Ci precedono in bicicletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci precedono in bicicletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BI

Soluzione e Curiosità per: Ci precedono in bicicletta L'anno che verrà è un brano di Lucio Dalla scritto nel 1978 e pubblicato nell'album Lucio Dalla nel febbraio del 1979. È stato scritto (testo) da Dalla e fu cantato per la prima volta nel 1978. Dalla suonò e cantò anche in duetto con Francesco De Gregori. L'arrangiamento fu in seguito integrato da Gian Piero Reverberi. Sigle Bahasa Indonesia

Banca d'Italia

Business intelligence Aeronautica Albatros B.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

– biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke Bereznjak-Isajev BI – aereo con motore a razzo sovietico Chimica Bi – simbolo chimico del bismuto Codici BI – codice vettore IATA di Royal Brunei Airlines

bi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bislama

BI – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Burundi

BI – codice ISO 3166-2:CL della regione Bío-Bío (Cile)

BI – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Biscaglia (Spagna)

BI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Biella (Italia)

BI – codice ISO 3166-2:LB della Valle della Beqa (Libano)

BI – codice ISO 3166-2:TD di Biltine (Chad) Musica BI – sigla che si riferisce al catalogo delle opere di Alessandro Rolla (catalogo Bianchi-Inzaghi) BI – per biglione Trasporti BI – targa automobilistica di Bielefeld (Germania)

BI – targa automobilistica della Beozia (Grecia)

BI – targa automobilistica della città di Bialystok (Polonia)

BI – targa automobilistica di Biella (Italia) Altro Bi – manufatto di giada della tradizione cinese

– manufatto di giada della tradizione cinese Bohemia Interactive – azienda sviluppatrice di videogiochi

– azienda sviluppatrice di videogiochi Bi – diminutivo di bisessuale/bisex

– diminutivo di bisessuale/bisex Bi Sheng – tipografo e inventore cinese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Bi» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

