La posta via Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La posta via Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EMAIL

Soluzione e Curiosità per: La posta via Internet Internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo, rappresentando dalla sua nascita uno dei maggiori mezzi di comunicazione di massa (assieme a radio e televisione), grazie all'offerta all'utente di una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi. La posta elettronica, detta anche e-mail o email (abbreviazione dell'inglese electronic mail), è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un fornitore del servizio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : La posta via Internet : posta; internet; Opposta a poesia Sottrarsi a una proposta Un programma di spostamenti La posta inglese Lo dà il capostazione Prima schermata di un sito internet ing Lo scaricamento di dati da internet Lo sono i dati in internet Lo sono i dati disponibili in internet I luoghi su internet Cerca altre Definizioni