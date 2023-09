La posata più usata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La posata più usata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORCHETTA

Significato/Curiosita : La posata piu usata

la testa barbuta rivolta a sinistra, il piede destro posato per terra e la gamba sinistra sollevata con la sola punta del piede posata sulla base. la... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi forchetta (disambigua). la forchetta è una posata da tavola con due o più punte (generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

